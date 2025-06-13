エクセルが、フェイスパウダー「ハーモニカルリフレクトパウダー」を2025年6月10日より数量限定で発売開始した。■限定パウダー「エクセルハーモニカルリフレクトパウダー」は、ハーモニーを奏でるように色が混じり合い、肌トーンを補正し透明感のあるお肌に魅せる、マーブル模様のフェイスパウダー。トーンアップ※1を叶えるホワイトベージュ、色ムラカバーのピンクベージュ、くすみ補正のクリアブルーの3色を絶妙なバランスで