ÉÙ»³¶¥ÎØ£Ç?¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿¶¥ÎØ¡×¤Ï£±£³Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò½ªÎ»¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤Æ£³ÆüÌÜ¡Ê£±£´Æü¡Ë¤Î½à·è¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï£±£°£Ò¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³ÁÂôÂçµ®¡Ê£³£µ¡áÄ¹Ìî¡Ë¤À¡££²ÆüÌÜÆó¼¡Í½ÁªºÇ½é¤Î£¶£Ò¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÏÂçÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³ÁÂô¤Ï²¡¤·ÀÚ¤ê¤ò¿Þ¤Ã¤¿ÂçÀî¹ä¤Ë¡¢Æâ¤ò¤µ¤Ð¤¤¤Æ°ìµ¤¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£¡ÖÅ¸³«¤¬¸þ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹¬ÅÄ¡ÊË¾Ì´¡Ë·¯¤Î¤Þ¤¯¤ê¤Ë¹Ô¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¤òÂ÷¤·¤¿¹¬ÅÄ¤ò¾Î¤¨¤¿¡££´³Ñ¤Ç