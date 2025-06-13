フジテレビが今年3月に開設した「フジテレビドキュメンタリー」公式YouTubeチャンネルの登録者数が10万人を突破した。これを記念して、同チャンネルと動画配信サービス・FODで、『ザ・ノンフィクション』で大きな話題となった“クズ芸人”小堀敏夫のドキュメンタリー地上波第1作のフルバージョンが、29日までの期間限定で配信されている。小堀敏夫フジドキュYouTubeでは、今年1月に『ザ・ノンフィクション』で放送された「クズ芸人