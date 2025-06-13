13日、「BTS」がデビュー12周年を迎え、世界中からファンが集結です。今週、メンバー4人が相次ぎ兵役を終え、祝福ムードに包まれているBTS。13日、デビュー12周年を迎え、韓国で開催中の記念イベントには、ずらっと大行列が。会場の中はきらびやかにライトアップされ、大きなモニュメントの前ではポーズを決める人も。メンバーをイメージした展示や、これまで獲得してきた数々のトロフィーなど、BTSを感じることができるブースがあ