◆ＪＥＲＡ◆日本生命セ・パ交流戦２０２５オリックス―巨人（１３日・京セラドーム）巨人の吉川尚輝内野手が２打席連続安打を放ち、１４試合ぶりのマルチヒットをマークした。「３番・二塁」でスタメン出場。初回無死一、二塁で低めカットボールを左前へ運ぶと、３回１死の第２打席は左中間への二塁打。試合前まで６月は９戦で打率０割９分７厘にとどまっていたが、復調の兆しを見せる２安打を記録した。