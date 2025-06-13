石川県加賀市の閉鎖された寺院の敷地内に侵入し、仏像などを盗もうとしたとしてブラジル国籍などの男3人が逮捕されました。現場を取材すると治安の悪化を懸念する住民の声が聞かれました。 警察が押収したのは、仏像や真鍮製の蛇口などあわせて58点。石川県加賀市内の閉鎖された寺院からこれらを盗もうとしたとして5月、ブラジル国籍などの男3人が逮捕されました。 換金目的とみられています。現場となった加賀市作見町を訪