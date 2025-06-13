スーパーのタイヨーは13日から全ての店舗で随意契約による備蓄米の販売を始めました。鹿児島市の店舗では開店前、約350人が並び30分ほどで完売しました。(登島凜アナウンサー)「午前9時。サンキュー新栄店では開店まで30分以上あるが、備蓄米を求めて多くの人が並んでいます」鹿児島市のサンキュー新栄店では開店10分前に約350人が列を作りました。(並んだ人)「美味しいのかどうかわから