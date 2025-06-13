在日米海軍横須賀基地（資料写真）米海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦「ツーソン」が１３日午前１０時５０分ごろ、横須賀基地（横須賀市）に入港した。市によると、物資の補給などが目的。同艦の寄港は１日以来で通算２０回目。原子力艦船の寄港は１０８４回目で今年５回目。