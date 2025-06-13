石川県などが検討を進めている奥能登の新病院構想。馳知事は、既存の奥能登の公立4病院について、内科や総合診療などの機能を残す方針を示しました。 人口減少などに伴う収益の悪化で、今後のあり方が検討されてきた輪島・珠洲・宇出津・穴水の4つの公立病院。石川県の検討会では、各病院を一般外来を受け付けるサテライト病院として残した上で、能登空港周辺に救急や入院機能を集約した新病院を建設する方針です。 こうした