東京時間17:45現在 香港ハンセン指数 23892.56（-142.82-0.59%） 中国上海総合指数 3377.00（-25.66-0.75%） 台湾加権指数 22072.95（-214.87-0.96%） 韓国総合株価指数 2894.62（-25.41-0.87%） 豪ＡＳＸ２００指数 8547.44（-17.67-0.21%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81091.75（-600.23-0.73%） １３日のアジア株は軒並み下落。イスラエルによるイランへの空爆を受けて、中東情