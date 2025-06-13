〇グリーンエナ [東証Ｇ] 8億円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。転換価格は2193円で、全額をシンプレクス・キャピタル・ＰＩＰＥｓ投資事業有限責任組合１号に割り当てる。 [2025年6月13日] 株探ニュース