Hedigan’sが、新曲「Hatch Meets June」を7月9日に配信リリースすることを発表した。 本日よりApple MusicとSpotifyでは、楽曲のPre Add / Pre Saveもスタートしており、カメラマンの小川将生により撮影されたアートワークも解禁となった。 さらに、8月4日に東京・渋谷 CLUB QUATTROで開催される、自主企画ライブ＜AWAI vol.2＞のゲストアーティストに、ライブハウスやフェス等で目覚ましい活躍を見せるバンド・HAPPYを迎えること