G-FREAK FACTORY主宰＜山人音楽祭＞より、＜山人音楽祭2024＞の能登半島地震被災地支援に関する報告と、＜山人音楽祭2025＞の『能登半島応援企画 MAKE A PROMISE TO NOTO』実施のアナウンスが到着した。 ＜山人音楽祭＞では、2024年1月1日に発生した能登半島地震被災地支援のため、チャリティーラバーバンドを『MAKE A PROMISE TO NOTO』として販売した。このラバーバンド販売の収益701,366円を、山人音楽祭から能登半島地震の被災