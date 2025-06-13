【オスロ＝時事】陸上のダイヤモンドリーグ（ＤＬ）第６戦は１２日、オスロで行われ、女子やり投げで昨夏のパリ五輪金メダリストの北口榛花（ＪＡＬ）が今季自己最高の６４メートル６３で制した。ＤＬは今季初勝利、通算１０勝目。「はまった、まではいっていない」…会心でなくても５投目は修正女子やり投げの北口は、４投目を終えた時点で６０メートル８６で４位だった。「とにかく集中。久しぶりに緊張した」。上位３人によ