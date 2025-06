「NANA bnb with SEVENTEEN」 (C) eggiscoming & HYBE & PLEDIS ENTERTAINMENT. ALL Rights Reserved. デビュー10周年のメモリアルな日となった5月26日に5thフルアルバム「HAPPY BURSTDAY」をリリースし、K-POPアルバムとして今年最高となる初動売上252万枚を達成したSEVENTEEN。11人体制でのワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」はライブフィルムにもなり、ソウル・潜水橋で単独公演「B-DAY PARTY :