ソングライディング、トラックメイキングからレコーディングまでほぼ1人でこなすなど、マルチな才能を発揮する実力派シンガーソングライター・Hiplinの新曲「Room」が、6月15日より各音楽配信サービスにてリリースされる。本楽曲は、株式会社AXSデザインCM『人生は、続く。これからも、その家で。』篇、『理由があるから、納得できる。』篇のタイアップソングとなっており、CMは今年1月から公開中。株式会社AXSデザインの公式HP等