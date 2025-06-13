小市眞琴この記事の画像を見る『るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-』、『地獄楽』をはじめとした、多くのTVアニメやゲームで活躍する声優・小市眞琴さん。彼女が出演するボイスコミック『20時過ぎの報告会』が、YouTube「コミックエッセイ劇場チャンネル」にて無料で公開された。こちらのボイスコミックは、SNSを中心に多くのファンをかかえる漫画家・ヤチナツさんの漫画が原作となっており、恋や性に奔放なデザイナー・こはる、古風