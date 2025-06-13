Hedigansが、昨年11月の1stアルバム『Chance』以来約半年ぶりに新曲「Hatch Meets June」を7月9日（水）に配信リリースすることが決定した。合わせてカメラマンの小川将生により撮影されたアートワークも解禁され、Apple MusicとSpotifyでは、楽曲のPre Add / Pre Saveもスタートしている。さらに8月4日（月）に渋谷 CLUB QUATTROで開催される、彼らの自主企画ライブ”AWAI vol.2”のゲストアーティストに、ライブハウスやフェス等