Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）が自身のInstagramを更新。アメリカツアー中の自由時間の様子を公開し、ファンを喜ばせている。 【写真】スキズ・ヒョンジン、アメリカでのオフタイム／金髪坊主ヘア／ピンクの坊主ヘア／長髪のヒョンジン ■スキズ・ヒョンジンがアメリカツアー中のリラックスタイムをシェア 現在、『Stray Kids World Tour ＜dominATE＞』でアメリカツアー中のStray Ki