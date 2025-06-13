2025年6月11日(水)から6月13日(金)に千葉県千葉市の幕張メッセで開催された、アプリと関連ビジネスの専門イベント「APPS JAPAN」(アプリジャパン)は、2026年から名称を「AI NATIVE EXPO」に変更し、リニューアルします。 AI NATIVE EXPO 会期：2026年6月10日(水)〜6月12日(金)会場：幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)主催：AI NATIVE EXPO 実行委員会運営：株式会社ナノオプト・メディア 2025年6月11日(水)か