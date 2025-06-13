¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿BS¤è¤·¤â¤È¡Ö±Ä¶È¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¾åÈ¾´üSP¡×¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¡õ¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê49¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢·Ý¿Í¤é¤¬Éë¤¯ÃÏÊý¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä³Ø±àº×¡¢¤ªº×¤ê¤Ê¤É¤Î±Ä¶È»Å»ö¤Î¥³¥Ä¤ä¡¢¤³¤Ê¤·¤¿¿ô¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡£¹â¶¶¤Ï¡Öº£²ó¤â¤¤¤í¤ó¤Ê·Ý¿Í¤¬½Ð¤Æ¤­¤Æ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£È¬ÌÚ¿¿À¡¡Ê50¡Ë¤ÏÄ¾¶á¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼»Å»ö4ËÜ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼