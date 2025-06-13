高知県地産外商公社は、2025年6月18日(水)〜23日(月)までの6日間、阪神梅田本店1階「食祭テラス」にて「高知フードトリップ〜乾杯！土佐の宴会開宴〜」を開催します。 高知フードトリップ〜乾杯！土佐の宴会開宴〜  高知県地産外商公社は、2025年6月18日(水)〜23日(月)までの6日間、阪神梅田本店1階「食祭テラス」にて「高知フードトリップ〜乾杯！土佐の宴会開宴〜」を開催。このイベントでは「おきゃく文化」や「