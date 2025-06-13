「プレミアムバンダイ」では、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』より、蒼炎の“個性”を持つ敵＜ヴィラン＞「荼毘」を可動フィギュア化した『S.H.Figuarts 荼毘』の予約受付を2025年6月13日に開始。 プレミアムバンダイ『S.H.Figuarts 荼毘』 ・価格：11,000円(税込)(送料・手数料別途)・対象年齢：15才以上・セット内容：本体、交換用手首パーツ左右各4種、交換用表情パーツ2種、“個性”エフェ