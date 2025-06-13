国民民主党の玉木雄一郎代表は１３日、任期満了に伴う東京都議会選挙（２２日投開票）を東京・伊豆諸島の八丈島からスタートさせた。玉木氏は八丈島で第一声を上げたあと都内２３区に移動。最初の街頭演演説の場所として選んだ東京・蒲田駅東口では、聴衆からの大きな拍手で迎えられマイクを握った。「私たち国民民主党にとってはまだ、都議会に議席がありません。初の議席を目指した選挙戦でもあります」と切り出すと、第一声