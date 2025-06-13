福島県いわき市のいわき信用組合は13日、総代会を開き、預金者に無断で口座を開設するなどした不正融資問題を受け、本多洋八理事長（64）ら役員7人が辞任し、金成茂経理部長（57）を新理事長とする人事を決めた。