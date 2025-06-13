東京都議選が１３日告示され、９日間の論戦が幕を開けた。経済対策や子育て施策、小池都政の是非――。各党が夏の参院選の前哨戦と位置づけ、国政選挙並みの態勢で臨む中で、候補者たちは首都の未来をどう語り、針路を指し示すのか。有権者はそれぞれの第一声に耳を傾けた。自民党は、都議会会派の政治資金パーティー収入の不記載問題で逆風を受ける中、第１党を死守できるかが焦点だ。石破首相は告示日の第一声を見送った。渋