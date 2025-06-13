【台北＝園田将嗣】台南地方法院（地裁）は１２日、南部・台南沖で海底通信ケーブルを切断したとして、電信管理法違反に問われた貨物船の中国人船長に対し、懲役３年の判決を言い渡した。判決によると、トーゴ船籍貨物船「宏泰５８」の中国人船長は２月２２〜２５日、台湾側が船舶の停泊を禁じる台南沖の区域に進入。船員にいかり６本を下ろすように指示し、いかりで海底通信ケーブルを切断させた。海底通信ケーブルを維持・