「楽天−阪神」（１３日、楽天モバイルパーク）３連敗中の阪神は、出場４試合続けてヒットを打っている坂本を「６番・捕手」でスタメン起用。この日は豊田がＤＨでの出場となった。８勝目を目指す村上が先発する。試合開始は１８時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。【阪神】１番・中堅近本２番・二塁中野３番・左翼森下４番・右翼佐藤輝５番・一塁大山６番・捕手坂本７番・遊撃小幡８