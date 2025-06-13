高校野球神奈川大会の組み合わせ抽選会は１４日に行われる（写真は昨年の抽選会から）第１０７回全国高校野球選手権神奈川大会（７月７日開会式）の組み合わせ抽選会が１４日、横浜市内で行われる。大会出場は昨年から４校増の１７２校（合同６チーム含む）。県春季大会で優勝した横浜を皮切りに、第１シード、第２シード、第３シードの順にくじを引く。７月７日の開会式は、昨年同様に午後４時から横浜スタジアムで実施し、ベ