NASA＝アメリカ航空宇宙局は2025年6月12日付で、アメリカ企業Axiom Space（アクシオム・スペース）の民間有人宇宙飛行ミッション「Ax-4」について、ISS＝国際宇宙ステーションのロシア区画における調査の一環として、宇宙船の打ち上げを延期すると発表しました。延期の理由はISSロシア区画の空気漏れ対策か【▲ 2024年10月、NASAの有人宇宙飛行ミッション「Crew-8」の宇宙飛行士が帰還時に撮影したISS＝国際宇宙ステーションの外観