１３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２６１円９７銭（０・７４％）安の３万５３６１円６２銭だった。２営業日連続で値下がりした。３３３銘柄のうち２５４銘柄（約７６％）が下落した。イスラエルによるイランへの空爆で中東情勢が悪化するとの懸念が高まり、幅広い銘柄が売られた。円相場で円高・ドル安が進行して自動車などの輸出関連銘柄が値を下げたほか、半導体関連株の