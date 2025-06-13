アメリカ・ロサンゼルスで不法移民摘発への抗議デモが激しさを増すなか、国土安全保障省の長官は12日、兵士を増員する可能性も示唆しました。また、この会見では、質問しようとした上院議員が拘束される事態も発生しています。ロサンゼルス周辺には、デモ鎮圧のためにトランプ大統領が派遣した州兵およそ2100人が配備されていて、さらに2000人の州兵や軍が派遣した海兵隊700人も配備される予定です。国土安全保障省の長官は12日、