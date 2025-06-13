かがやきホールディングスが７月１６日付で東証グロース市場と名証ネクスト市場に新規上場する。上場に際し、３０万株の公募と３０万株の売り出し、上限９万株のオーバーアロットメントによる売り出しを行う予定。公開価格決定日は７月８日。主幹事は東海東京証券。同社は中堅・中小企業向けの総合コンサルティング事業やプロフェッショナル人材の派遣事業を展開する。 出所：MINKABU PRESS