◇交流戦日本ハム・細野―広島・床田（エスコンフィールド北海道）楽天・古謝―阪神・大竹（楽天モバイルパーク宮城）西武・与座―中日・高橋宏（ベルーナドーム）ロッテ・小島―ヤクルト・吉村（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・宮城―巨人・グリフィン（京セラドーム大阪）ソフトバンク・上沢―DeNA・大貫（みずほペイペイドーム）