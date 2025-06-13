◆日本生命セ・パ交流戦２０２５西武―中日（１３日・ベルーナＤ）１４日・中日戦（ベルーナＤ）での先発が見込まれる西武・与座海人投手が試合前練習に参加。「普段やらない相手で、しかも１回しか対戦がないので難しいところもあると思うんですけど、まずは自分がやるべきことをしっかりできるように」と意気込んだ。西口監督が試合前練習で「明日は与座で。もともと前から決めてた」と明らかにした。与座の前回登板は１日