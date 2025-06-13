◆日本生命セ・パ交流戦２０２５ソフトバンク―ＤｅＮＡ（１３日・みずほペイペイドーム）【ＤｅＮＡ】１（中）桑原、２（右）度会、３（一）佐野、４（二）牧、５（三）宮崎、６（指）松尾、７（捕）山本、８（左）東妻、９（遊）柴田、▽投＝ケイ【ソフトバンク】１（中）周東、２（遊）川瀬、３（右）柳町、４（指）近藤、５（一）中村、６（左）秋広、７（三）栗原、８（捕）海野、９（二）牧原大、▽投＝モイネロ