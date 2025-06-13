山形市の土産物店で、きょうからお中元商戦がはじまりました。 【写真を見る】コメ不足や物価高の影響も...山形市の土産物店でお中元商戦始まる気軽に手に取ってもらうための工夫も ここにもコメの価格高騰など物価高の影響が出ていました。 「山形のお中元商戦がんばるぞ」 「エイエイオー」 山形市の県観光物産会館「ぐっと山形」では、きょう、お中元商品の特設コーナーが設置されました。 店内で