◆日本生命セ・パ交流戦２０２５楽天―阪神（１３日・楽天モバイル）楽天―阪神のスタメンが発表された。４戦連続安打と打撃好調の坂本誠志郎捕手は「６番・捕手」。「７番・遊撃」には小幡竜平内野手、「８番・ＤＨ」には豊田寛外野手が入った。以下は両軍のスタメン。【阪神】１（中）近本２（二）中野３（左）森下４（右）佐藤輝５（一）大山６（捕）坂本７（遊）小幡８（指）豊田９（三）熊谷▽投