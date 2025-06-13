◆日本生命セ・パ交流戦２０２５西武―中日（１３日・ベルーナドーム）【中日】１（中）岡林、２（二）田中、３（右）上林、４（一）ボスラー、５（指）カリステ、６（左）大島、７（三）板山、８（捕）石伊、９（遊）村松、▽投＝金丸【西武】１（中）西川、２（二）滝沢、３（三）外崎、４（一）ネビン、５（指）セデーニョ、６（遊）源田、７（右）長谷川、８（捕）炭谷、９（左）高松、▽投＝高橋光成