元DeNAでマリナーズとマイナー契約を結んだ乙坂智外野手（31）が12日（日本時間13日）、3Aタコマの一員として敵地でのサクラメント戦に「9番・右翼」で出場。2打数無安打で途中交代した。乙坂は3回2死の第1打席は二直。5回1死一塁では左飛に倒れ、8回の打席で代打を送られた。3Aでは8試合で打率・261、2打点。乙坂は横浜高から11年ドラフト5位でDeNAに入団。21年限りで退団し、その後はメキシコや米独立リーグでプレーを続