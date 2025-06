Penthouseが、自身初となる日本武道館単独公演『Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”』を2026年3月16日に開催する。 (関連:【映像あり】Penthouse、自身初となる日本武道館単独公演告知動画) Penthouseは現在、ワンマンライブツアー『Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2025 “Midnight Diner”』を開催中で、本情報は6月12日に行われた東京公演(国際フォーラム ホールA)にて発表