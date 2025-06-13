Gram SlatteryMatt Spetalnick[ワシントン １２日 ロイター] - トランプ米大統領は選挙戦で、世界の主要な紛争を終わらせ国際社会に平和をもたらすと公約した。しかし、政権発足から５カ月近くが経過した現在、イスラエルがイランを攻撃、パレスチナ自治区ガザとウクライナでの流血が止まらない状況となり、和平への期待は崩壊している。イスラエルは１３日未明、イランの核兵器開発を阻止するために同国の核施設に先制攻撃