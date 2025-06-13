◆日本生命セ・パ交流戦２０２５楽天―阪神（１３日・楽天モバイル）【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（左）森下、４（右）佐藤輝、５（一）大山、６（捕）坂本、７（遊）小幡、８（指）豊田、９（三）熊谷、▽投＝村上【楽天】１（三）村林、２（二）小深田、３（一）浅村、４（指）ゴンザレス、５（左）渡辺佳、６（遊）宗山、７（中）辰己、８（右）武藤、９（捕）太田、▽投＝ハワード