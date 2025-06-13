◆日本生命セ・パ交流戦２０２５ロッテ―ヤクルト（１３日・ＺＯＺＯマリン）【ヤクルト】１（右）並木、２（中）岩田、３（指）サンタナ、４（一）オスナ、５（左）内山、６（二）山田、７（捕）中村悠、８（三）武岡、９（遊）伊藤、▽投＝奥川【ロッテ】１（右）藤原、２（指）寺地、３（一）池田、４（左）山本、５（三）安田、６（二）茶谷、７（捕）佐藤、８（遊）友杉、９（中）高部、▽投＝石川柊