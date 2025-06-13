◆独立リーグ交流戦ＢＣ群馬―巨人３軍（１３日・高崎）巨人は、ＢＣ群馬との独立リーグ交流戦のスタメンを発表した。外野での出場機会確保のため、３軍に参加しているフリアン・ティマが外野手が「５番・左翼」で先発出場。先発は花田侑樹投手で、育成ドラフト１位・坂本達也捕手とバッテリーを組む。以下、巨人のスタメン。１番・遊撃村山２番・右翼舟越３番・三塁中田４番・一塁亀田５番・左翼ティ