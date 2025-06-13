記者会見で話すスノーボード男子の長谷川帝勝＝13日、東京都中央区スノーボード男子ビッグエアで3月の世界選手権2位の長谷川帝勝と1月の冬季Xゲームを初制覇した荻原大翔が13日、東京都内でTOKIOインカラミとの所属契約会見に臨み、金メダル獲得が期待される来年のミラノ・コルティナ冬季五輪に向けて、長谷川は「俺が主役になります」と力強く宣言した。ともに19歳で幼少期から切磋琢磨してきた間柄。荻原は「帝勝は友達であ