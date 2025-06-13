巨人・三塚琉生外野手が１３日、支配下契約を結んだ。背番号は「９６」。この日１軍の試合が行われる京セラドーム大阪で会見に臨んだ。昨夜、寮で鉄板に乗ったステーキを食べている時に吉村禎章編成部長から支配下昇格の連絡があり「うれしいという気持ちもあったんですけど、まずはやっとスタート位置に立てたので、しっかり明日からやってやるぞっていう気持ちの方が強かった」と振り返った。チームの支配下登録選手は６６人