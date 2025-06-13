教皇レオ１４世は公の場でシカゴ・ホワイトソックスのファンであることを宣言した/Filippo Monteforte/AFP/Getty Imagesシカゴ（ＣＮＮ）ローマ教皇レオ１４世のスポーツウェア姿が目撃された。今回はＡＩ（人工知能）ではなかった。初の米国人ローマ教皇のレオ１４世（本名ロバート・プレボスト）はシカゴの出身。米大リーグの地元チーム、ホワイトソックスのベースボールキャップを着けた姿でバチカンの公の場に姿を見せた。こう