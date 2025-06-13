政府は2030年代に核融合発電を実現するための工程表を本年度中に作成する。核融合炉に必須の部材開発といった技術的な目標と、立地選定手続きなど制度整備の時期を盛り込む。中長期の見通しを示し、投資人材育成を促す狙いだ。今月4日に「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」を改定し、工程表の作成方針を明記した。発電目標は以前の「50年ごろ」から10年以上早められ、スケジュールを圧迫している。投入したエネ