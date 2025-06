漫画家・真島ヒロが手掛ける『EDENS ZERO』を原作とした、3DアクションRPG『EDENS ZERO』(PS5/Xbox Series X|S/Windows/Steam)より、ストーリーモードの序盤などを体験できる体験版が配信された。【動画】『EDENS ZERO』デモ版アナウンストレーラー機械たちに育てられた少年・シキの、大宇宙を巡る冒険で出会う様々な仲間たちとの友情や、エーテルギアという特殊な力を使った強敵たちとの戦いを描いた胸が熱くなる原作ス